Фанатам загребского "Динамо" запретили посещать гостевые матчи клуба в текущем евросезоне

Поздно вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и "Динамо", в результате которой 1 человек погиб, 8 были ранены, 96 - арестованы

ТАСС, 20 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение запретить болельщикам хорватского "Динамо" из Загреба посещать гостевые матчи команды в текущем розыгрыше еврокубков. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"После чрезвычайно серьезных инцидентов, произошедших перед отложенным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и "Динамо", в результате которых погиб гражданин Греции, Союз европейских футбольных ассоциаций решил, что болельщики хорватского клуба не будут допущены на выездные матчи как минимум до конца сезона клубных турниров под эгидой УЕФА", - говорится в заявлении.

В организации отметили, что матчи с участием загребского "Динамо" считаются более рискованными из-за произошедшего инцидента. Кроме того, клубу предлагается совместно с соответствующими политическими органами, органами общественной безопасности и футбола Хорватии разработать и реализовать стратегию по искоренению насилия, связанного с футболом и их командой. В УЕФА ожидают в скором времени получить отчет от клуба с подробным планом действий, составленным для решения этой проблемы. Также в организации потребовали от "Динамо" и соответствующих государственных органов принятия необходимых мер для обеспечения безопасности приезжающих в Хорватию болельщиков.

19 августа АЕК со счетом 2:2 на своем поле сыграл вничью с "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Изначально встреча должна была пройти 8 августа, однако позднее она была перенесена из-за из-за драки болельщиков. Греческий телеканал ERT-1 сообщал, что поздно вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и "Динамо", в результате которой 1 человек погиб, 8 были ранены, 96 - арестованы. Болельщики "Динамо" оказались в Греции, несмотря на запрет УЕФА. Согласно информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков "Динамо" прибыла в Грецию на автобусах и машинах.

Первый матч между командами прошел в Хорватии 15 августа. Победителем встречи стала греческая команда (2:1), которая одолела своего соперника по сумме двух игр. В раунде плей-офф АЕК сыграет с действующим чемпионом Бельгии "Антверпеном".