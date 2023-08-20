О'Мэлли победил Стерлинга и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Поединок завершился победой Шона О'Мэлли нокаутом во втором раунде

ТАСС, 20 августа. Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг проиграл соотечественнику Шону О'Мэлли и расстался с титулом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Турнир UFC 292 прошел в Бостоне (штат Массачусетс, США).

Поединок стал главным событием вечера. Стерлинг проводил бой в ранге чемпиона UFC в легчайшем весе. О'Мэлли победил соперника нокаутом во втором раунде.

Стерлинг стал чемпионом UFC в легчайшем весе после победы над россиянином Петром Яном в марте 2021 года. После он трижды защищал титул, победив Яна, американцев Ти-Джея Диллашоу и Генри Сехудо.

О'Мэлли 28 лет, на его счету теперь 17 побед и 1 поражение в MMA, 34-летний Стерлинг одержал 23 победы и потерпел 4 поражения.

В другом титульном бою вечера китаянка Чжан Вэйли победила Аманду Лемос из Бразилии. Она защитила титул UFC в минимальном весе, завоеванный благодаря победе над американкой Карлой Эспарсой в ноябре 2022 года. Всего в активе 33-летней Чжан Вэйли 24 победы в MMA при 3 поражениях.