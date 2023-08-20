Менеджер Федора Емельяненко рассказал о переговорах о проведении боксерского поединка

Ранее стало известно, что Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Федора Емельяненко ведет переговоры о проведении боксерского поединка с участием бывшего бойца смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС сообщил представитель Емельяненко Джерри Миллен.

Ранее стало известно, что Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России.

"Да, мы работаем над организацией боксерского поединка. Но пока непонятно, против кого и когда", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой признан несостоявшимся, карьеру в ММА он завершил в феврале.