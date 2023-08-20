Монсон не намерен входить в руководство Союза ММА России

Ранее пост президента организации покинул Федор Емельяненко

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон не собирается входить в руководство Союза ММА России. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России.

"Конечно, жаль, что Федор покинул эту должность, - сказал Монсон. - Он был проводником для появления новых звезд ММА в России. Но сам я не готов быть в руководстве [Союза ММА России]. Я сейчас работаю над открытием школ по джиу-джитсу и грэпплингу по всей России, в этих видах спорта я силен".

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.