Рой Джонс оценил уход Емельяненко из Союза ММА России

Бывший абсолютный чемпион мира считает, что у Федора Емельяненко теперь будет больше времени на подготовку к боксерскому поединку

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. После ухода с поста президента Союза ММА России у Федора Емельяненко появится больше времени для подготовки к боксерскому поединку. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший.

Ранее Емельяненко заявил о желании провести боксерский поединок.

"Теперь у Федора будет больше времени для подготовки к боксерскому поединку против меня", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.