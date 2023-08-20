20 августа, 05:45
Бокс

Рой Джонс оценил уход Емельяненко из Союза ММА России

Бывший абсолютный чемпион мира считает, что у Федора Емельяненко теперь будет больше времени на подготовку к боксерскому поединку

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. После ухода с поста президента Союза ММА России у Федора Емельяненко появится больше времени для подготовки к боксерскому поединку. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший.

Ранее Емельяненко заявил о желании провести боксерский поединок.

"Теперь у Федора будет больше времени для подготовки к боксерскому поединку против меня", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года. 

Теги:
Емельяненко, Федор ВладимировичБокс
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация