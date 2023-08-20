В Международной федерации ММА отметили заслуги Федора Емельяненко в развитии единоборств

Ранее Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федор Емельяненко внес значимые заслуги в развитие смешанных единоборств (ММА). Такое мнение ТАСС высказали в Международной федерации ММА.

Ранее Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России.

"Несмотря на текущие взаимоотношения, отмечаем заслуги Федора Емельяненко в развитии ММА", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой признан несостоявшимся, карьеру в ММА он завершил в феврале.