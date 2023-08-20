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ММА

Тактаров не исключил, что вернется к управлению Федерацией ММА России

В настоящий момент организация не функционирует

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бывший обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров может вернуться к управлению Федерацией ММА России. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России.

"Не знаю, чем он (Федор Емельяненко - прим. ТАСС) там занимался, чем дышал, - сказал Тактаров. - Я приложил максимум усилий, чтобы получить аккредитацию. Но мне сказали, что должна быть только одна федерация. А потом нам вставляли палки в колеса, хотя ты думаешь, что делаешь доброе дело".

"Если найду финансирование, какое-то предприятие будет нам помогать, то посмотрим, может быть, вернусь", - добавил собеседник агентства.

Тактаров долгое время возглавлял созданную в 2012 году Федерацию ММА России. В настоящий момент организация не функционирует. 

Теги:
ММА
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