Гаджиев заявил, что не будет претендовать на пост главы Союза ММА России

Ранее эту должность покинул Федор Емельяненко

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Промоутер Камил Гаджиев не планирует претендовать на пост президента Союза ММА России. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России.

"Я в последнее время перестал понимать, что происходит в Союзе ММА России, особенно на фоне приостановки аккредитации, - сказал Гаджиев. - У меня было ощущение, что Федор и не горит желанием этим заниматься, просто он пришел в Союз, чтобы организация была в периметре его интересов. Но очевидной для всех работы за этим не последовало".

"Вижу ли самого себя в руководстве? Нет, но готов быть полезен. У меня всплывает ряд фамилий в голове, но называть не буду, чтобы не вносить смуту. А структура Союза ММА России нужна", - добавил собеседник агентства.

В июне Министерство спорта РФ приостановило аккредитацию Союза ММА России на три месяца из-за трагедии, которая произошла на Открытом кубке "Спорт клуба Родина" по смешанным единоборствам. Во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации.