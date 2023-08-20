В Париже отменили очередные соревнования по плаванию из-за качества воды в Сене

Специалисты вновь зафиксировали повышенное содержание в воде кишечной палочки

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Организаторы тестовых соревнований по триатлону, проходящих в Париже с 17 по 20 августа, окончательно отказались от проведения этапа по плаванию из-за низкого уровня качества воды в реке Сена. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на организаторов.

Аналогичное решение было принято и в субботу, когда проходили состязания параатлетов. Международная федерация плавания 6 августа отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже по той же причине - из-за чрезмерного уровня загрязнения в Сене.

Как и в начале месяца, специалисты вновь зафиксировали повышенное содержание в воде кишечной палочки (Escherichia coli). Предельный уровень содержания этой бактерии в воде, согласно стандартам Международной федерации плавания, составляет 1 тыс. КОЕ (колониеобразующих единиц) на 100 мл воды.

В субботу глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге заявил, что других вариантов, кроме как проводить олимпийские соревнования по плаванию в Сене, оргкомитет не рассматривает. В свою очередь технический директор Французской федерации триатлона заявил в эфире радио RMC, что для Олимпиады-2024 предусмотрен и другой план: организаторы заложат в график соревнований запасные дни на случай, если в основной день состязаний качество воды будет неудовлетворительным.