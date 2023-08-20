Шипова расстроила игра Горячкиной в первой партии финала Кубка мира по шахматам

Россиянка сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина получила перевес в дебюте первой партии финала Кубка мира по шахматам, но не смогла его реализовать. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

"Вчера был день рапидных аномалий, - сказал Шипов. - Выходной явно пошел во вред шахматистам, они совершали слишком много ошибок. Саша Горячкина расстроила, она получила хорошую позицию в дебюте, но потом ей пришлось бороться за равенство, и, к счастью, она спаслась. Делать прогнозы на следующую партию бессмысленно, потому что шахматисты делают много ошибок, и тут надо ошибиться предпоследним, чего и хочу пожелать Александре".

Вторая партия пройдет 20 августа. Горячкина будет играть черными фигурами.