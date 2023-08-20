Смагин считает, что Горячкиной будет тяжело во второй партии финала Кубка мира по шахматам

В первой партии россиянка сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вторая партия финала Кубка мира по шахматам будет нелегкой для россиянки Александры Горячкиной. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В первой партии Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

"Вчера Горячкина могла выигрывать партию, во всяком случае, у нее был перевес, - сказал Смагин. - Но Александра потеряла белый цвет, и теперь будет играть черными. Соперница показала на турнире, что умеет хорошо играть, поэтому Александре будет тяжело".

Вторая партия пройдет 20 августа. В случае, если она завершится вничью, 21 августа шахматистки сыграют тай-брейк.