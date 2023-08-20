Футболист "Динамо" Маричаль считает, что Захарян заслужил переход в "Реал Сосьедад"

Испанский клуб заключил с российским полузащитником контракт до конца сезона-2028/29

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян заслужил переход в испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад". Такое мнение ТАСС высказал уругвайский защитник московского "Динамо" Николас Маричаль.

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

"Я считаю, что очень хорошо, что Захарян переходит в такой клуб, - сказал Маричаль. - Это топ-клуб испанской лиги. Я считаю, что он этого заслуживает, для него это будет большой опыт. Я ему желаю всего наилучшего, чтобы он играл в составе и добивался успехов с новой командой".

"Я не был удивлен тому, что именно такой клуб заинтересовался Захаряном. Это хорошо, что такой опыт есть, что человек переходит из России в одну из топ-лиг. Я за него очень рад, желаю всего наилучшего", - добавил уругваец.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.