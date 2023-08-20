Привалова считает конъюнктурным заявление Коу о том, что он не видит россиян на Олимпиаде

По мнению олимпийской чемпионки 2000 года, глава World Athletics другого сказать не мог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сделал заявление об отсутствии у российских легкоатлетов шансов выступить на Олимпиаде в Париже исходя из сегодняшней политической конъюнктуры. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

"Я могу выразить только личное мнение на этот счет, мнение бывшей спортсменки, - сказала Привалова. - Назову последнее заявление Коу очередной декларацией. Он сказал то, что требовала политика на сегодняшний день, другого глава World Athletics пока не может заявить. А как все будет на самом деле в будущем, ни мы, ни сам Себастьян Коу еще не знает".

В четверг переизбранный президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Коу заявил, что не видит шансов у российских легкоатлетов на участие в Играх в Париже.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics лишены возможности выступать на крупных международных стартах из-за обострения ситуации на Украине.