20 августа, 08:08
Летние олимпийские виды спорта

Привалова считает конъюнктурным заявление Коу о том, что он не видит россиян на Олимпиаде

Александр Щербак/ ТАСС
Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова
© Александр Щербак/ ТАСС

По мнению олимпийской чемпионки 2000 года, глава World Athletics другого сказать не мог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сделал заявление об отсутствии у российских легкоатлетов шансов выступить на Олимпиаде в Париже исходя из сегодняшней политической конъюнктуры. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

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"Я могу выразить только личное мнение на этот счет, мнение бывшей спортсменки, - сказала Привалова. - Назову последнее заявление Коу очередной декларацией. Он сказал то, что требовала политика на сегодняшний день, другого глава World Athletics пока не может заявить. А как все будет на самом деле в будущем, ни мы, ни сам Себастьян Коу еще не знает".

В четверг переизбранный президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Коу заявил, что не видит шансов у российских легкоатлетов на участие в Играх в Париже.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics лишены возможности выступать на крупных международных стартах из-за обострения ситуации на Украине. 

Теги:
Коу, СебастьянПривалова, Ирина АнатольевнаЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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