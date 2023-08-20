20 августа, 08:15
Футбол в России

В "Динамо" заявили, что недовольны ранним временем начала кубковой игры со "Спартаком"

Встреча пройдет 4 октября и начнется в 16:45 мск

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Динамо" недоволен решением Российского футбольного союза (РФС) назначить начало матча пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против столичного "Спартака" на 16:45 мск. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Встреча пройдет 4 октября.

"Конечно, мы этим временем недовольны, этот вопрос мы долго обсуждали с лигой и Российским футбольным союзом, - сказал Пивоваров. - Но такое решение принято, мы будем его исполнять. Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут".

В этот же день в 19:30 мск запланирована игра Континентальной хоккейной лиги "Динамо" - "Локомотив". Оба матча состоятся на "ВТБ-Арене", которая вмещает в себя футбольный и хоккейный стадионы. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация