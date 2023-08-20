В "Динамо" заявили, что недовольны ранним временем начала кубковой игры со "Спартаком"

Встреча пройдет 4 октября и начнется в 16:45 мск

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Динамо" недоволен решением Российского футбольного союза (РФС) назначить начало матча пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против столичного "Спартака" на 16:45 мск. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Встреча пройдет 4 октября.

"Конечно, мы этим временем недовольны, этот вопрос мы долго обсуждали с лигой и Российским футбольным союзом, - сказал Пивоваров. - Но такое решение принято, мы будем его исполнять. Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут".

В этот же день в 19:30 мск запланирована игра Континентальной хоккейной лиги "Динамо" - "Локомотив". Оба матча состоятся на "ВТБ-Арене", которая вмещает в себя футбольный и хоккейный стадионы.