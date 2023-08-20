В "Динамо" рассказали о прогрессе в вопросе продления контракта с Тюкавиным

Нынешнее соглашение форварда с московским клубом действует до 30 июня 2024 года

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Вопрос продления контракта нападающего Константина Тюкавина с московским футбольным клубом "Динамо" решается. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

6 августа агент Тюкавина Алексей Сафонов сообщил "Спорт-Экспрессу", что "Динамо" сделало игроку предложение о новом контракте.

"Вопрос с продлением контракта с Константином Тюкавиным продвигается", - сказал Пивоваров.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с января 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 7 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 голевые передачи.