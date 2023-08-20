Дмитрий Черышев считает "Реал Сосьедад" хорошим клубом для прогресса футболиста Захаряна

Захарян заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" является хорошей командой для прогресса и роста российского полузащитника Арсена Захаряна. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист испанских клубов "Спортинг", "Бургос" и "Аранхуэс" Дмитрий Черышев, который ныне является главным тренером андоррской "Санта-Коломы".

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

"Это очень хороший клуб с интересными традициями, в нем играли русские футболисты Валерий Карпин, Дмитрий Хохлов, поэтому я считаю, что это хороший выбор для Захаряна, чтобы поиграть в сильном чемпионате, попробовать свои силы и, естественно, расти и прогрессировать, - сказал Черышев. - Арсен является быстрым и техничным футболистом, хорошо думающим и играющим в коллективный футбол, умеет отдать голевой пас, обыграть на скорости. Поэтому я думаю, что в испанском чемпионате он больше приобретет, но должен постараться".

Собеседник агентства отметил, что Захарян должен как можно быстрее интегрироваться в новую команду и выучить язык. "В Испании адаптироваться несложно, - сказал Черышев. - В первую очередь, нужно интегрироваться в команду как можно быстрее. Во-вторых, необходимо как можно быстрее выучить язык, чтобы он мог с партнерами переговариваться, поэтому нужно знать слова хотя бы футбольного характера, а потом дальше уже и разговорные, чтобы можно было разговаривать с прессой и тренером, чтобы он мог корректировать моменты игры с Захаряном".

"Есть еще третий момент - в Испании нужно отдаваться полностью, делить соперников на сильных и слабых не получится. Каждая игра как последняя. В матчах с любым соперником нужно отдаваться на 100%. Поэтому Захаряну это сильно поможет в дальнейшей карьере", - заключил главный тренер "Санта-Коломы".

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.