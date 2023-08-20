Ласицкене получила призовые за финал "Королевы спорта" от губернатора Свердловской области

Легкоатлетка, получившая специальное приглашение на участие в турнире, заняла в соревнованиях по прыжкам в высоту третье место

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, занявшая на турнире в Екатеринбурге третье место, получила призовое денежное вознаграждение от губернатора Свердловской области. Об этом журналистам сообщил президент региональной легкоатлетической федерации Рафаил Карманов.

"Мария получила призовые от губернатора", - сказал Карманов.

Как ранее сообщал ТАСС, 8 августа Ласицкене получила специальное приглашение на участие в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта". Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) тогда же принял решение, что Ласицкене будет добавлена к восьми спортсменкам, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона, но не получит призовые от ВФЛА, на которые, согласно регламенту, могли претендовать только легкоатлеты, отобравшиеся в финал по итогам выступлений в предварительных этапах серии.

"Я очень благодарна Рафаилу Рашитовичу Карманову, знаю, что он отстаивал мое выступление в финале "Королевы спорта", - сказала журналистам Ласицкене. - Он так ценит легкую атлетику и так ее любит, что посчитал правильным, чтобы я выступала, несмотря на мою травму и на то, что сезон не клеился. Большое ему спасибо".

"Я могу сказать так: понимаю, почему они это сделали, - прокомментировала олимпийская чемпионка решение ВФЛА не платить ей призовые за финал. - Выводы свои насчет президиума я тоже сделала. Но все эти внутренние игры для меня не первоочередная важность. Главное, что болельщики получили удовольствие".

Ласицкене 30 лет, она завоевала золото на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В том же году она стала победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали летних чемпионатов Европы.