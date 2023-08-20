Левитин и Матыцин открыли международный турнир по настольному теннису на Урале

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 20 августа. / ТАСС/. Торжественное открытие международного турнира по настольному теннису Ural Airlines Top 16 Table Tennis Masters с участием пяти дружественных стран состоялось в Верхней Пышме в Свердловской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии открытия приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Позвольте, прежде всего, выразить признательность организаторам этого замечательного турнира за возможность вместе с нашими друзьями, представителями пяти стран, сегодня еще раз праздновать фестиваль настольного тенниса, - обратился к спортсменам и гостям мероприятия Матыцин. - Хочу вам пожелать гордиться своими странами, гордиться своими тренерами и всегда знать, что спорт - это не только медали, это школа, которая учит уважать нас нашу историю, гордиться победами наших школ".

Также к церемонии открытия присоединились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии", в честь 30-летия которой проходит турнир, Сергей Скуратов.

Для участия в соревнованиях на Урал прибыли российские спортсмены, а также теннисисты из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Турнир завершится 21 августа. На спортивном объекте функционирует фан-зона с играми и конкурсами для зрителей.