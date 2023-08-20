Фигуристка Трусова провела тренировку для гостей Московского урбанистического форума

В мероприятии приняли участие около 150 человек

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 150 человек приняли участие в открытой тренировке серебряного призера Олимпиады в Пекине Александры Трусовой. Мероприятие прошло в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума.

Трусова в сопровождении своей собаки, которая практически все время находилась с ней рядом во время занятий, провела разминку, показала свои любимые упражнения на растяжку и с собственным весом. После тренировки фигуристка также провела традиционную автограф-сессию.

"В последнее время всегда так, - прокомментировала Трусова количество пришедших болельщиков в разговоре с журналистами. - Мне очень приятно, что у меня столько преданных болельщиков".

Приятным сюрпризом для фигуристки стала ее песня "Два крыла", которую болельщики исполнили для нее хором.

Трусовой 19 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest с лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером форума.