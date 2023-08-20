Хохлов считает, что у Захаряна есть набор качеств для удачной игры за "Реал Сосьедад"

Российский футболист подписал контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян обладает необходимым набором качеств, чтобы хорошо играть в испанском футбольном клубе "Реал Сосьедад". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Реал Сосьедад" Дмитрий Хохлов, который ныне возглавляет "Сочи".

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

"Чемпионат Испании и "Реал Сосьедад" подходят Арсену полностью, - сказал Хохлов. - Мне кажется, что будет вопрос в адаптации, то есть как быстро он адаптируется. А в игровом плане - это то, что нужно. Для быстрой адаптации главным является взаимопонимание с партнерами, изучение языка и быть внутри коллектива. У Арсена все качества есть, это и техника, и скорость, и хороший дриблинг, и общее футбольное понимание. Мне кажется, что одно качество не стоит выделять, это набор, который позволит ему там заиграть".

"Сейчас "Реал Сосьедад" является большим клубом в Испании, понятно, что не таким громким, как "Барселона" и мадридский "Реал". Но тем не менее в последние годы хорошо себя проявляет внутри чемпионата и на европейской арене. Прежде чем говорить о переходном этапе, Арсену нужно сначала там доказать свою состоятельность, а потом думать о большем", - добавил Хохлов.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.