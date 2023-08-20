Тренер "Динамо" объяснил решение Смолова исполнить пенальти в матче с ЦСКА

По словам Марцела Лички, футболисты бело-голубых сами решили, кто будет бить одиннадцатиметровый

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка предоставил футболистам право решать, кто исполнит пенальти, предопределивший исход матча с ЦСКА. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на 82-й минуте Федором Смоловым с одиннадцатиметрового, в то время как штатным пенальтистом "Динамо" является Даниил Фомин.

"Они решали сами, - сказал Личка. - Они уже достаточно опытные игроки, кто чувствует в себе силы, тот и забирает мяч. Да, в Кубке России я сказал бить Фомину, потому что у него была история с незабитыми пенальти, которую он закрыл. А сегодня они уже сами решали".

В прошедшем сезоне РПЛ Фомин не реализовал пенальти в матчах с ЦСКА в ноябре и с "Сочи" в апреле. 9 августа Фомин забил пенальти в матче Фонбет - Кубка России с "Краснодаром".

Одним из самых неудачных эпизодов в карьере Смолова является незабитый пенальти в серии одиннадцатиметровых в матче сборной России с командой Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

"Динамо" благодаря победе набрало 10 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 9 очками располагается на четвертой позиции. В следующем туре бело-голубые 26 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином", ЦСКА днем ранее в гостях встретится с "Оренбургом".