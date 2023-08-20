Тренер Кардаков написал заявления на конькобежку Епифанову об избиении и клевете

Конфликт между специалистом и спортсменкой произошел на ледовой арене в Челябинске 12 августа, его причиной стали коньки стоимостью 150 тыс. рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Тренер по конькобежному спорту Александр Кардаков написал на бывшую воспитанницу Юлию Епифанову, которая обвинила его в нанесении побоев, заявления в правоохранительные органы об избиении и клевете. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Конфликт между Кардаковым и Епифановой произошел на ледовой арене в Челябинске 12 августа. Его причиной стали коньки стоимостью 150 тыс. рублей, которые, по мнению тренера, спортсменка должна была вернуть еще два года назад после перехода к другому специалисту. Епифанова заявила, что тренер отнял коньки силой, нанеся ей побои.

"Правоохранительные органы меня вызывали в тот же день, я дал показания, - сказал Кардаков. - Я написал встречные заявления: одно - за нападение, второе - за клевету".

"В тот день я подошел к ней и сказал, что забираю коньки, - изложил он свою версию случившегося. - Она тут же достала баллончик с каким-то газом, раза четыре брызнула мне в глаза и начала мутузить. На один глаз я ослеп, вторым еле видел. Это была провокация, потому что она сразу матом начала кричать на всю Ивановскую, что это я ее ударил. Я же ничего не видел и потому пошел промывать глаза, однако на этом все не закончилось - уже в другом месте она меня толкнула, и я кубарем скатился с лестницы. Я потом вызывал скорую, у меня есть справка".

Тренер сообщил, что Епифанова тоже написала на него заявление в полицию, однако, по его данным, прибывшие на место происшествия врачи не зафиксировали у нее травм. "Администрация ледового дворца посмотрела видеозапись произошедшего, на камерах все было видно, - отметил он. - Тренеры из многих городов подписали петицию, чтоб ее вообще никуда не пускали. Я 40 лет проработал тренером, проблемы с учениками у меня были, но так со мной никто в жизни не разговаривал. Всю эту непроверенную информацию распространила ее сестра".

Кардаков также сообщил, что ему удалось вернуть дорогостоящие коньки нидерландского производства. Они принадлежат училищу олимпийского резерва и будут переданы одному из его воспитанников. ТАСС запросил комментарий Епифановой, но к моменту публикации ответа получить не удалось.