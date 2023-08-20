20 августа, 12:04
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Во время забега "Ночная Казань" умер 37-летний участник

Мужчина почувствовал недомогание, ему на месте оказали помощь, однако уже в больнице спасти его жизнь не удалось

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. 37-летний участник традиционного забега "Ночная Казань" умер во время соревнований. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Трагедия произошла 20 августа. Участник забега во время преодоления 10-километровой дистанции почувствовал недомогание. В оргкомитете уточнили, что на месте медики оказали квалифицированную помощь, однако уже в больнице спасти его жизнь не удалось.

"Нам известно его имя, но мы пока не можем его назвать", - отметили в организации, которая выразила соболезнования близким легкоатлета, пообещав помочь его семье.

В "Ночной Казани" также сообщили, что перед забегом погибший участник предоставил медицинскую справку, дающую допуск к старту. 

© Информационное агентство ТАСС
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