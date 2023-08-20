Матыцин встретился с главами делегаций Международного фестиваля университетского спорта

Министр спорта России назвал фестиваль прекрасным примером крупного спортивного мероприятия нового формата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с руководителями спортивных делегаций участников Международного фестиваля университетского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов, исполнительный вице-президент Международного спортивного комитета БРИКС Дмитрий Фридман, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. Главной темой встречи стал вопрос дальнейших перспектив развития студенческого спорта в мире.

"Фестиваль является прекрасным примером крупного спортивного мероприятия нового формата. Убежден, что проведение соревнований такого уровня - отличная возможность заявить о себе, а также укрепить дружеские связи между студентами. Ведь спорт - это универсальный язык дружбы и общения во всем мире. Россия всегда была и остается надежным партнером мирового спортивного сообщества, и мы всегда готовы к расширению наших спортивных связей по всем предложенным направлениям", - заявил Матыцин.

На встрече присутствовали делегаты от 24 стран, в числе которых Азербайджан, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Иран, Ирак, Казахстан, Китай, Куба, Сербия, Сирия, Узбекистан, Эквадор.

В рамках встречи Олег Матыцин вручил памятную медаль, посвященную 100-летию Минспорта России как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, президенту Национальной федерации студенческого спорта Бразилии Лусиано Атайде Коште Кабралье.

О фестивале

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. Тогда Матыцин заверил, что все объекты, которые строились для Универсиады, будут готовы в запланированные сроки, а позже было принято решение провести на них фестиваль студенческого спорта.