Чернышенко осмотрел объекты Международного фестиваля университетского спорта

Вице-премьер РФ отметил, что все объекты станут наследием фестиваля и позволят проводить в Екатеринбурге соревнования международного и всероссийского масштаба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил объекты инфраструктуры Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Вице-премьеру были продемонстрированы соревновательные зоны, площадки для активностей, объекты деревни фестиваля. В осмотре также приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"При подготовке к фестивалю были построены и реконструированы спортивные объекты, из федерального бюджета на эти цели выделено 10 млрд рублей. Все они станут наследием фестиваля и позволят проводить в Екатеринбурге соревнования международного и всероссийского масштаба, а также помогут в достижении цели, поставленной президентом России, - не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер также посетил фиджитал-баттл, организованный в амфитеатре спортивной деревни. "Фиджитал теперь представлен на всех международных турнирах в России, это новое направление, за которым, уверен, стоит будущее мирового спорта. Фиджитал про гармоничное развитие, тут есть разные вызовы, и каждый найдет то, что ему по душе. Уже на следующий год в Казани пройдут "Игры будущего", на которых будет представлено 16 разных дисциплин, надеюсь, мы увидим спортсменов фестиваля в качестве гостей, волонтеров или участников турнира", - добавил вице-премьер.

"Радостно, что студенты со всего мира могут соревноваться на фестивале на современных спортивных объектах, а также чувствовать себя комфортно и безопасно во всех местах городской и спортивной инфраструктуры, - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. - После завершения фестиваля построенные и реконструированные объекты станут местом проведения многочисленных соревнований, а деревня будет передана Уральскому федеральному университету для проживания студентов. Важно, чтобы все вложения в инфраструктуру работали на благо горожан, желающих заниматься спортом и физической культурой".

О фестивале

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. Тогда Матыцин заверил, что все объекты, которые строились для Универсиады, будут готовы в запланированные сроки, а позже было принято решение провести на них фестиваль студенческого спорта.