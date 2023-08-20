Чернышенко отметил успех альтернативных форматов международных соревнований в России

По словам вице-премьера РФ, с марта в стране пришло более 280 международных состязаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Организация Международного фестиваля университетского спорта является отличным результатом работы Министерства спорта РФ. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта состоится 20 августа. Соревнования стартовали 19 августа.

"То, что мы сегодня увидели, во время обхода кампуса, общежитий, посещения главного операционного центра, свидетельствует об очень высоком уровне подготовки региональными властями и оргкомитетом. Уверен, что здесь будут показаны выдающиеся результаты. Мы заходили на различные объекты, в столовую, это неординарное событие, участвует 281 вуз из 36 стран, это отличный результат работы министерства спорта и лично [главы ведомства] Олега Матыцина, которого университетский спорт любит, знает и признает, несмотря на все препятствия, которые кто-либо ни пытался бы чинить", - заявил Чернышенко.

"Не только традиционные партнеры с ближнего зарубежья проявили интерес, но и партнеры из других стран - БРИКС, Южной и Латинской Америки. Это то, о чем сказал президент - искусственные ограничения, которые создают организации, считающие, что имеют монополию на все, заставляют создавать параллельные форматы, которые пользуются успехом. Этот тренд Россия будет продолжать формировать", - добавил он.

Чернышенко отметил, что в России проходит много международных соревнований. "С марта приняли более 280 международных состязаний, поскольку есть распоряжение президента, чтобы наши спортсмены имели соревновательную практику. Мы приглашаем гостей со всего мира, и крайне важно, чтобы работа эта была продолжена, наследие для страны и региона трудно переоценить", - отметил вице-премьер.

Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. Тогда Матыцин заверил, что все объекты, которые строились для Универсиады, будут готовы в запланированные сроки, а позже было принято решение провести на них фестиваль студенческого спорта.