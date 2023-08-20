Матыцин считает, что наследие фестиваля в Екатеринбурге привлечет иностранных студентов

Международный фестиваль университетского спорта завершится 31 августа, на нем будет разыграно 197 комплектов медалей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Наследие Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге привлечет иностранных студентов в местные вузы. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

"Этот фестиваль - новый формат, фестиваль среди университетов всегда символ того, что университеты в истории играли важную роль в формировании стабильного, образованного, здорового общества, - сказал Матыцин. - И именно Екатеринбург сегодня является центром позитивного развития университетского движения. Здесь расположен один из самых крупных федеральных университетов - Уральский федеральный университет, который стал по поручению президента пилотной площадкой создания центров развития спорта. И сегодня мы видим, как наследие фестиваля наверняка будет способствовать привлечению тысяч и тысяч абитуриентов в этот прекрасный вуз, формированию здорового отношения к образу жизни, формированию культуры здорового общества".

"Я не сомневаюсь, что это не только для российских студентов, но и для тысяч студентов, которые будут участвовать в соревнованиях, приедут сюда учиться. Они будут этот опыт перенимать и таким образом формировать взгляд на Россию как на открытую страну. Страну, которая, несмотря ни на какие санкции, продолжает конструктивную политику взаимодействия с разными странами. И спорт в этом отношении играет очень позитивную роль", - добавил министр.

Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. Тогда Матыцин заверил, что все объекты, которые строились для Универсиады, будут готовы в запланированные сроки, а позже было принято решение провести на них фестиваль студенческого спорта.