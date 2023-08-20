Матыцин: фестиваль университетского спорта показывает дружбу России и многих стран мира

Министр спорта России отметил, что в случае успеха будет сделано предложение сделать этот фестиваль традиционным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Участие 36 стран в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге является доказательством того, что у России нет недружественных стран в сфере спорта. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы очень благодарны руководству Свердловской области, города Екатеринбурга, дирекции - работа была непростая, 36 стран, больше 280 университетов, 161 город представлены здесь, на фестивале. Это огромная география, практически все континенты сегодня у нас в гостях. Это говорит о том, что политика наша правильная, мы не раз говорили - недружественных стран для нас в спорте нет. Наши друзья, которые приехали сюда, еще раз это подтвердили", - сказал Матыцин.

"Мы начали менять формат состязаний стран на формат университетских команд, мы считаем, что там совершенно другой менталитет, в рамках одного университета могут учиться студенты из разных стран, там совершенно другой менталитет. Мы видим широкое представительство, думаю, за этим будущее. Если результат будет положительным, думаем, может быть, сделать этот фестиваль традиционным", - добавил министр.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.