Чернышенко заявил, что Минспорт откроет 240 спортивных объектов до конца года

По словам вице-премьера РФ, по итогам семи месяцев уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в стране вырос на 62%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ введет в эксплуатацию еще 240 спортивных объектов во всех субъектах страны до конца 2023 года. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По итогам семи месяцев, которые нам министерство дает, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в нашей стране вырос на 62%, что больше планового. Мы планировали 60% на этот период. Думаю, такие глобальные мероприятия свой вклад вносят тем, что создается инфраструктура, которая может быть востребована не только нашими профессиональными спортсменами, но и теми, кто просто занимается своим здоровьем. Это крайне важно для нашей страны", - сказал Чернышенко.

"Чтобы люди меньше болели, лучше работали, и в принципе это не просто так для красивого словца. Нам нужна такая инфраструктура. У нас почти 345 тысяч спортивных объектов, на которых граждане могут заниматься регулярно спортом. И в этом году министерство спорта должно ввести во всех субъектах нашей страны еще 240 объектов. Эта работа продолжится. Мы планируем все стройки, которые были начаты в этом году, обязательно завершить", - добавил он.

Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге стартовал 19 августа. В фестивале принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран. Они разыграют 197 комплектов медалей в 14 видах спорта. Соревнования завершатся 31 августа.