Чернышенко заявил об отсутствии изоляции российского спорта от международных соревнований

Такие соревнования, как Игры дружбы и Игры стран СНГ, в которых принимали участие российские спортсмены, показали свою успешность, считает вице-премьер РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Российский спорт не находится в изоляции от международных соревнований, поскольку альтернативные форматы показали свою успешность. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества по биатлону, "Игры вызова легенд", "Дети Азии", ралли "Шелковый путь" - все это форматы, которые доказали свою успешность. Здесь крайне важно, что мы принимаем участие в международных соревнованиях в рамках перекрестных российско-китайских годов, Играх стран Боливарианского альянса, Играх стран СНГ, где мы победили в командном зачете. Это было очень серьезное мероприятие", - сказал Чернышенко.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.