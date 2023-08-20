Матыцин отметил отсутствие политизации спорта на международном фестивале в Екатеринбурге

Министр спорта РФ отметил, что на соревнования приехали студенты из 161 города мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге посетили атлеты из 161 города мира, это доказывает, что в спорте нет места политизации и дискриминации. Об этом на церемонии открытия фестиваля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Добрый день дорогие друзья, студенты, организаторы, гости. Рад приветствовать в гостеприимной России, в гостеприимном Екатеринбурге. В городе создана уникальная инфраструктура, и мы рады, что университет и город получили такой подарок - проведение международного события и огромное наследие, которым будут пользоваться тысячи студентов из России и всего мира. Город наполнен энергией, желаю, чтобы вы прочувствовали энергию добра и дружбы, потому что основная задача спорта - объединять мир, уважать правила и соперника, гордиться своей страной", - сказал Матыцин.

"К нам приехали студенты из 281 университета из 161 города мира. Это великая студенческая спортивная семья, хочу выразить признательность всем, кто приехал к нам в непростое время и еще раз показал, что в спорте нет места для политизации и дискриминации. Хочу обратиться к студентам и сказать, что в ваших руках наше будущее. От того, насколько вы будете образованы, любить и гордиться своими странами, зависит развитие всего мира. Желаю вам побед и любви, приезжайте в Россию, с праздником", - добавил он.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

Фестиваль станет частью мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня основания Екатеринбурга. Участники фестиваля смогут посетить различные культурные мероприятия, а также сходить на экскурсии с аудиогидом, говорящим на русском и английском языках.

Изначально в период с 7 по 19 августа в городе должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. Тогда Матыцин заверил, что все объекты, которые строились для Универсиады, будут готовы в запланированные сроки, а позже было принято решение провести на них фестиваль студенческого спорта.