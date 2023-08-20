Куйвашев: Екатеринбург достойно подготовился к фестивалю университетского спорта

Губернатор Свердловской области отметил, что город на время стал центром притяжения фестиваля спорта, который имеет огромную силу для объединения людей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Екатеринбург достойно подготовился к Международному фестивалю университетского спорта, и выразил уверенность в том, что зрители станут свидетелями невероятных достижений. Церемония открытия соревнований проходит в воскресенье.

"Дорогие друзья, я приветствую на уральской земле участников и гостей фестиваля. Екатеринбург на время стал центром притяжения фестиваля спорта, который имеет огромную силу для объединения людей. Уверен, мы станем свидетелями невероятных достижений. Мы достойно подготовились к соревнованиям: буквально с нуля была построена деревня соревнований", - сказал Куйвашев.

"У нас богатейшая природа, не зря нас называют самоцветным краем России. Мы всегда рады друзьям, пусть этот фестиваль станет ярким событием", - добавил губернатор.

Также в ходе церемонии открытия к спортсменам обратились помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. Левитин зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.