В "Спартаке" ожидают около 35 тыс. болельщиков на матче с "Зенитом"

Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет в воскресенье на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 19:30 мск

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" ожидает, что домашний матч пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" посетят около 35 тыс. болельщиков. Об этому журналистам заявил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет в воскресенье на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Точную число реализованных билетов не могу назвать. Мне кажется, что будет около 35 тыс. человек, сейчас посмотрим. За вчерашний день за 30 тыс. уже перевалило. Дождь прорвался на "Открытие Банк - Арену", но сейчас все хорошо", - сказал Зеленов.

Также руководитель пресс-службы красно-белых объяснил отсутствие в заявке на матч сенегальского нападающего Кейта Бальде и российского защитника Павла Маслова. "Обычная история, заявка ограничена. Сегодня они вне заявки. Шамар Николсон пока набирает форму, посмотрим, всему свое время", - отметил Зеленов.

После четырех туров "Спартак" набрал 9 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, "Зенит" с 7 очками идет седьмым.