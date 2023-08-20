Презентация "Игр будущего" прошла в рамках церемонии открытия фестиваля в Екатеринбурге

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Презентация международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал "Игры будущего" прошла во время церемонии открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Россия - современная страна, которая на протяжении всей своей истории смотрит в будущее и формирует его очертания, - заявил ведущий церемонии открытия. - Именно поэтому мы первыми в мире запускаем соревнования нового формата - пять вызовов, пять инновационных направлений в спорте, которые объединят цифровое пространство и реальную физическую активность".

После вступительных слов ведущего всем участникам церемонии открытия был показан видеоролик, посвященный проекту "Игры будущего".

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

На Международном фестивале университетского спорта, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.