Чернышенко объявил Международный фестиваль университетского спорта открытым

На фестивале будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге открытым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Дорогие друзья, мы с вами даем старт первому Международному фестивалю студенческого спорта в Екатеринбурге. Здесь собрались представители 36 стран. Надо поблагодарить организаторов, губернатора и, конечно, волонтеров. Я желаю участникам побед и незабываемых эмоций от пребывания в России. Объявляю фестиваль открытым", - сказал Чернышенко.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

Фестиваль также станет частью мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня основания Екатеринбурга.

Изначально в период с 7 по 19 августа в городе должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. Тогда министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что все объекты, которые строились для Универсиады, будут готовы в запланированные сроки, а позже было принято решение провести на них фестиваль студенческого спорта.