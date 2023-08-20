Горячкина сыграла вничью во второй партии финала Кубка мира по шахматам

Победитель турнира определится на тай-брейке 21 августа

ТАСС, 20 августа. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой во второй партии финального матча Кубка мира. Соревнования проходят в Баку.

Первая партия также завершилась вничью. Тай-брейк с укороченным контролем времени пройдет в понедельник и начнется в 14:00 мск.

Украинка Анна Музычук черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи и победила в матче за третье место со счетом 1,5:0,5. В мужском турнире 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью во второй партии с азербайджанцем Ниджатом Абасовым и вышел в финал турнира благодаря победе в первой партии противостояния. В другом полуфинале американец Фабиано Каруана и представитель Индии Рамешбаба Прагнанандха вновь сыграли вничью, результат противостояния решится на тай-брейке в понедельник.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.