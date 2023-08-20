В Екатеринбурге прошло открытие Международного фестиваля университетского спорта

На фестиваль приехали студенты 281 университета из 161 города мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта прошла в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

Церемония началась с номера "Почувствуй ритм", в которой танцоры выступали под музыку Уральского молодежного симфонического оркестра. Затем начался парад участников фестиваля. Особенность соревнований заключается в том, что спортсмены представляют не свои страны, а университеты, в которых обучаются. Как позже рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин, на фестиваль приехали студенты 281 университета из 161 города мира.

По окончании парада участников помощник президента РФ Игорь Левитин зачитал приветствие Владимира Путина. "Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта. Ваш фестиваль - новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания", - говорится в послании президента РФ.

Затем был вынесен флаг и исполнен гимн России. Флаг несли чемпионы мира по самбо Альсим Черноскулов, Илья Хлыбов, Олеся Посылкина, а также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский. Затем талисман фестиваля соболенок Кедри презентовал виды спорта, вошедшие в программу соревнований. На фестивале будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика

"Энергия добра и дружбы"

С приветственным словом к участникам фестиваля также обратился Матыцин. "Рад приветствовать в гостеприимной России, в гостеприимном Екатеринбурге. В городе создана уникальная инфраструктура, мы рады, что университет и город получили такой подарок - проведение международного события и огромное наследие, которым будут пользоваться тысячи студентов из России и всего мира. Город наполнен энергией, желаю, чтобы вы прочувствовали энергию добра и дружбы, потому что основная задача спорта - объединять мир, уважать правила и соперника, гордиться своей страной", - сказал министр спорта РФ.

"К нам приехали студенты 281 университета из 161 города мира. Это великая студенческая спортивная семья, хочу выразить признательность всем, кто приехал к нам в непростое время и еще раз показал, что в спорте нет места для политизации и дискриминации. Хочу обратиться к студентам и сказать, что в ваших руках наше будущее. От того, насколько вы будете образованы, любить и гордиться своими странами, зависит развитие всего мира. Желаю вам побед и любви, приезжайте в Россию, с праздником", - добавил Матыцин.

На церемонии также был представлен видеоролик, посвященный крупным международным соревнованиям "Игры будущего". Они пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани и будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. В конце официальной части церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил фестиваль открытым. После этого певец Хабиб дал для гостей церемонии небольшой концерт.

Также с журналистами о создании церемонии открытия побеседовал ее режиссер - хореограф, призер Олимпийский игр по фигурному катанию Илья Авербух. "Это очень волнительный, важный фестиваль, самое главное здесь - это общение. В церемонии открытия мы попытались еще больше рассказать о России и Екатеринбурге, который празднует 300-летие в этом году. Я очень надеюсь, что церемония пришлась всем по душе, в основу ее концепции легли сила духа, победы молодости, любви. Конечно, были сложности, так как многие артисты были задействованы в мероприятиях, посвященных юбилею, но, мне кажется, мы справились с трудностями".

Соревнования продлятся до 31 августа. Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе из России в связи с событиями на Украине.