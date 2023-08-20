20 августа, 18:32
Футбол в России

"Зенит" победил "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан и защитник "Спартака" Алексис Дуарте
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена" в присутствии 33 844 зрителей.

Голы в составе победителей забили Вендел (32-я и 73-я минуты) и Матео Кассьерра (90+4). У проигравших забитым мячом отметился Александр Соболев (81, с пенальти). Соболев отличился в 50-й раз за "Спартак", он выступает в составе красно-белых с января 2020 года.

Кассьерра забил четвертый гол в пяти матчах нынешнего розыгрыша РПЛ и делит первую строчку в списке бомбардиров с нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым. В прошлом сезоне нападающий "Зенита" отличился дважды в 26 играх чемпионата России. Форвард перешел в петербургский клуб летом 2022 года.

"Спартак" не может победить "Зенит" в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1). После этого "Зенит" победил семь раз, четыре раза клубы сыграли вничью.

Московский клуб потерпел второе поражение подряд. В прошлом туре "Спартак" проиграл на выезде екатеринбургскому "Уралу" (2:3). Красно-белые впервые в нынешнем сезоне уступили на своем поле. До этого столичная команда дважды выиграла домашние матчи в РПЛ и одну игру - в Фонбет - Кубке России.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" располагается на шестой позиции с 9 очками. В следующем туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Уралом" 26 августа. "Спартак" в этот же день примет грозненский "Ахмат".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

5

4

1

0

13

9

2

7

2

"Урал"

5

4

1

0

13

8

3

5

3

"Динамо"

5

3

1

1

10

11

9

2

4

"Зенит"

5

3

1

1

10

10

5

5

5

ЦСКА

5

3

0

2

9

12

8

4

6

"Спартак"

5

3

0

2

9

12

10

2

7

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

12

8

4

8

"Ростов"

5

2

1

2

7

7

11

-4

9

"Ахмат"

5

2

0

3

6

9

8

1

10

"Сочи"

5

2

0

3

6

8

7

1

11

"Локомотив"

5

1

3

1

6

9

9

0

12

"Рубин"

5

1

2

2

5

6

11

-5

13

"Пари НН"

5

1

1

3

4

2

5

-3

14

"Балтика"

5

1

0

4

3

3

8

-5

15

"Факел"

5

1

0

4

3

5

10

-5

16

"Оренбург"

5

0

1

4

1

3

12

-9

  

Теги:
Российский футбол
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