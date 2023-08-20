"Зенит" победил "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена" в присутствии 33 844 зрителей.
Голы в составе победителей забили Вендел (32-я и 73-я минуты) и Матео Кассьерра (90+4). У проигравших забитым мячом отметился Александр Соболев (81, с пенальти). Соболев отличился в 50-й раз за "Спартак", он выступает в составе красно-белых с января 2020 года.
Кассьерра забил четвертый гол в пяти матчах нынешнего розыгрыша РПЛ и делит первую строчку в списке бомбардиров с нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым. В прошлом сезоне нападающий "Зенита" отличился дважды в 26 играх чемпионата России. Форвард перешел в петербургский клуб летом 2022 года.
"Спартак" не может победить "Зенит" в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1). После этого "Зенит" победил семь раз, четыре раза клубы сыграли вничью.
Московский клуб потерпел второе поражение подряд. В прошлом туре "Спартак" проиграл на выезде екатеринбургскому "Уралу" (2:3). Красно-белые впервые в нынешнем сезоне уступили на своем поле. До этого столичная команда дважды выиграла домашние матчи в РПЛ и одну игру - в Фонбет - Кубке России.
"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" располагается на шестой позиции с 9 очками. В следующем туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Уралом" 26 августа. "Спартак" в этот же день примет грозненский "Ахмат".
1
"Краснодар"
5
4
1
0
13
9
2
7
2
"Урал"
5
4
1
0
13
8
3
5
3
"Динамо"
5
3
1
1
10
11
9
2
4
"Зенит"
5
3
1
1
10
10
5
5
5
ЦСКА
5
3
0
2
9
12
8
4
6
"Спартак"
5
3
0
2
9
12
10
2
7
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
12
8
4
8
"Ростов"
5
2
1
2
7
7
11
-4
9
"Ахмат"
5
2
0
3
6
9
8
1
10
"Сочи"
5
2
0
3
6
8
7
1
11
"Локомотив"
5
1
3
1
6
9
9
0
12
"Рубин"
5
1
2
2
5
6
11
-5
13
"Пари НН"
5
1
1
3
4
2
5
-3
14
"Балтика"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Факел"
5
1
0
4
3
5
10
-5
16
"Оренбург"
5
0
1
4
1
3
12
-9