"Зенит" победил "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена" в присутствии 33 844 зрителей.

Голы в составе победителей забили Вендел (32-я и 73-я минуты) и Матео Кассьерра (90+4). У проигравших забитым мячом отметился Александр Соболев (81, с пенальти). Соболев отличился в 50-й раз за "Спартак", он выступает в составе красно-белых с января 2020 года.

Кассьерра забил четвертый гол в пяти матчах нынешнего розыгрыша РПЛ и делит первую строчку в списке бомбардиров с нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым. В прошлом сезоне нападающий "Зенита" отличился дважды в 26 играх чемпионата России. Форвард перешел в петербургский клуб летом 2022 года.

"Спартак" не может победить "Зенит" в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1). После этого "Зенит" победил семь раз, четыре раза клубы сыграли вничью.

Московский клуб потерпел второе поражение подряд. В прошлом туре "Спартак" проиграл на выезде екатеринбургскому "Уралу" (2:3). Красно-белые впервые в нынешнем сезоне уступили на своем поле. До этого столичная команда дважды выиграла домашние матчи в РПЛ и одну игру - в Фонбет - Кубке России.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" располагается на шестой позиции с 9 очками. В следующем туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Уралом" 26 августа. "Спартак" в этот же день примет грозненский "Ахмат".