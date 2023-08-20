РФС объявит информацию о следующих матчах сборной России в течение двух недель

По словам главы Российского футбольного союза Александра Дюкова, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными соперниками российской команды

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с возможными соперниками сборной страны по товарищеским матчам, в том числе с командой Катара, и объявит соответствующую информацию в ближайшие две недели. Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

"Ведем переговоры с Катаром, объявим, когда будут подписаны все документы, - сказал Дюков. - Будем надеяться, что наша сборная сыграет два матча. Мы хотели бы. Должны объявить в ближайшие две недели".

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России в сентябре на выезде сыграет с командой Катара.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).