20 августа, 19:08
Футбол в России

Дюков считает, что "Спартак" и "Зенит" показали качественный футбол

Петр Ковалев/ ТАСС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/ ТАСС

В воскресенье "Зенит" со счетом 3:1 на выезде обыграл "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" и петербургский "Зенит" показали качественную игру в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В воскресенье "Зенит" со счетом 3:1 на выезде обыграл "Спартак".

"Качественный футбол, мне понравилась игра", - сказал Дюков.

Также глава РФС оценил уровень РПЛ в текущем сезоне. "Мне кажется, в этом году команды играют более динамично, более интенсивно. В этом сезоне мы видим интересный чемпионат", - отметил он.

"Зенит" поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" располагается на шестой позиции с 9 очками. В следующем туре "Зенит" на своем поле сыграет с екатеринбургским "Уралом" 26 августа. "Спартак" в тот же день примет грозненский "Ахмат". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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