Александр Медведев назвал абсолютно заслуженной победу "Зенита" над "Спартаком"

Петербургская команда обыграла красно-белых со счетом 3:1

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" заслуженно обыграл московский "Спартак" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

В воскресенье "Зенит" в гостях обыграл "Спартак" со счетом 3:1.

"Победный матч. Безусловно, рады. Абсолютно заслуженная победа", - сказал Медведев.

"Зенит" располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" идет шестым, на его счету 9 очков. В следующем туре "Зенит" 26 августа на своем поле сыграет с екатеринбургским "Уралом". "Спартак" в тот же день примет грозненский "Ахмат".