Умяров считает справедливым поражение "Спартака" в матче с "Зенитом"

"Зенит" на выезде со счетом 3:1 обыграл "Спартак" в матче пятого тура РПЛ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Поражение московского "Спартака" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита" можно назвать справедливым. Такое мнение журналистам высказал игрок красно-белых Наиль Умяров.

Воскресная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

"Итог игры неприятен для всех болельщиков "Спартака", понятно, что готовились не к этому, но имеем то, что имеем, - сказал Умяров. - Справедлив ли итог? Хочется сказать, что нет, но 1:3 - достаточно неприятный счет. С одной стороны, все справедливо, все по делу".

"Спартак" не может победить "Зенит" в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1).

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" располагается на шестой позиции с 9 очками. В следующем туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Уралом" 26 августа. "Спартак" в этот же день примет грозненский "Ахмат".