Семак: пенальти не позволил футболистам "Зенита" спокойно завершить матч со "Спартаком"

"Зенит" в гостях победил "Спартак" со счетом 3:1 в матче чемпионата России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Назначенный в ворота "Зенита" пенальти не позволил футболистам петербургского клуба более спокойно завершить матч пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В воскресенье "Зенит" на выезде победил "Спартак" со счетом 3:1. Единственный гол красно-белые забили с пенальти, который на 81-й минуте реализовал Александр Соболев.

"Эмоциональная игра. Из-за нервозности был излишний брак. Если бы не пенальти, можно было бы спокойнее завершить матч", - сказал Семак.

В составе "Зенита" двумя забитыми мячами отметился бразильский полузащитник Вендел, который пропустил предсезонную подготовку с командой. "Мы давно знаем Вендела, - отметил тренер. - Был вопрос по набору игрового тонуса, но мастерство оно если есть, то оно есть. На сегодняшний день Вендел - игрок "Зенита". Что будет дальше, никто не знает".

Также Семак прокомментировал первое отсутствие бразильского защитника Роберта Ренана в стартовом составе по ходу нынешнего сезона. "Нуралы Алип при оборонительных действиях смотрится лучше, - сказал Семак. - Он провел отличный матч, здоровая конкуренция".

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Санкт-Петербурга 10 очков по итогам пяти туров. В следующем матче "Зенит" сыграет на своем поле против екатеринбургского "Урала" 26 августа, который опережает действующего чемпиона России на 3 очка, располагаясь на второй строчке.