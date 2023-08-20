Дюков считает, что трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад" доказал интерес ведущих лиг к РПЛ

Глава Российского футбольного союза признался, что переход 20-летнего полузащитника вызвал у него смешанные чувства

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Переход российского полузащитника Арсена Захаряна из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" показывает, что ведущие мировые чемпионаты сохраняют интерес к игрокам Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

"У меня смешанные чувства. Прежде всего, если говорить о нашем чемпионате, это означает потерю яркого и талантливого игрока. Это не очень хорошо, но игрок принял такое решение. Не знаю, какую сумму получит "Динамо", но вполне возможно, что этот новый вызов даст определенный импульс дальнейшему развитию таланта, мы надеемся на это", - сказал Дюков.

"Захарян - действительно талантливый игрок, будем надеяться, что у него получится в испанском чемпионате. Его переход говорит о том, что игроки, которые выступают в нашем чемпионате, по-прежнему интересны другим чемпионатам, причем ведущим национальным первенствам в мире", - добавил глава РФС.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.