Сергеев заявил, что в "Зените" не думают о чемпионстве после победы над "Спартаком"

Воскресная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Победа "Зенита" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" не делает петербургскую команду фаворитом в борьбе за чемпионство. Такое мнение журналистам высказал форвард "Зенита" Иван Сергеев.

Воскресная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

"Мы сейчас не думаем о шестом чемпионстве, - сказал Сергеев. - Мы плохо начали, но я уже говорил, что мы еще набираем очки. Понимали, что нас ждет дерби со "Спартаком", что мы идем низко в таблице, поэтому был особый настрой на матч. Игра показала, кто на данный момент сильнее".

В начале чемпионата России "Зенит", который пять раз подряд завоевал чемпионский титул, продал в саудовский "Аль-Хиьяль" за €60 млн лучшего бомбардира прошлого сезона Малкома. "Малком - хороший игрок, топовый, но у нас есть и другие футболисты, которые могут играть на его позиции, - сказал Сергеев. - Я рад, что он ушел на повышение в другой чемпионату. Но и у нас футбол не стоит на месте".

"Спартак" не может победить "Зенит" в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1).

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" располагается на шестой позиции с 9 очками. В следующем туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Уралом" 26 августа. "Спартак" в этот же день примет грозненский "Ахмат".