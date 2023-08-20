Абаскаль считает, что футболисты "Спартака" не заслужили поражения в матче с "Зенитом"

По мнению главного тренера столичного клуба, справедливым результатом игры была бы ничья

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ничейный результат был бы более справедливым по итогам матча пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

В воскресенье "Спартак" на своем поле со счетом 1:3 уступил "Зениту".

"Мы дали пространство сопернику и пропустили после рикошета. Второй тайм - в целом вели игру, у соперника было только три момента. Считаю справедливым был бы счет 2:2. Нам остается верить в ребят и исправлять ошибки уже в следующих матчах", - сказал Абаскаль.

Наставник красно-белых считает, что главный судья Сергей Карасев "убил" игру, показав желтую карточку полузащитнику "Спартака" Михаилу Игнатову на девятой минуте. "Три момента были решающими, - отметил Абаскаль. - Травма Виктора Мозеса и вынужденная замена [в первом тайме], позорная карточка Игнатову на девятой минуте - судья по сути убивает игру, неоднозначный момент, игрок уже не тот, пришлось его менять. А также первые пять минут второго тайма, когда у нас были нереализованные моменты".

"Сейчас календарь не повлиял, но календарь, опубликованный на осень, вызывает вопросы", - добавил Абаскаль.

"Спартак" потерпел второе поражение подряд, в прошлом туре команда на выезде проиграла екатеринбургскому "Уралу" (2:3). По итогам пяти матчей красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками.