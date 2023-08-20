Абаскаль объяснил, почему не выпустил футболиста Литвинова в матче против "Зенита"

"Спартак" в воскресенье проиграл петербургской команде со счетом 1:3

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Руслан Литвинов пропустил матч с петербургским "Зенитом" по итогам встречи с екатеринбургским "Уралом", игроку необходимо бороться за место в составе. Об этом журналистам заявил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

20 августа "Спартак" дома со счетом 1:3 уступил "Зениту" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги, Литвинов провел весь матч на скамейке запасных. В предыдущем туре красно-белые со счетом 2:3 на выезде проиграли "Уралу".

"Литвинова не было по результатам прошлой игры, это рабочий процесс, место в составе нужно заслужить. Не лишился ли "Спартак" первого паса без Литвинова? В команде есть и другие игроки, Литвинов должен вернуть место в составе через работу", - сказал Абаскаль.

Литвинову 22 года, в текущем сезоне он принял участие в пяти матчах и не отметился голевыми действиями. В следующем туре "Спартак" 26 августа примет грозненский "Ахмат".