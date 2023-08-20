Дюков считает, что требования нового департамента судейства РФС сделают игру динамичней

По словам главы РФС, одно из требований - поднять планку дозволенных контактов и единоборств

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Требования нового департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), касающиеся дозволенных контактов и единоборств в матчах, направлены на то, чтобы сделать игры более динамичными и зрелищными. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

27 июня новым руководителем департамента судейства РФС стал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) серб Милорад Мажич, сменивший на этом посту Павла Каманцева.

"Вы видите, что одно из новых требований нового судейского департамента заключается в том, чтобы поднять планку до дозволенных контактов и единоборств, чтобы сделать игру более динамичной и зрелищной, - сказал Дюков. - Это общая тенденция, которой следуют ФИФА и конфедерации в ведущих чемпионатах. Может быть, не все получается с той точки зрения, что вторая важная задача - единообразное толкование одинаковых или похожих эпизодов. С этим пока еще есть, может быть, небольшие проблемы. Нужно, наверное, чуть больше времени. По истечении пяти туров сложно давать какие-то оценки новому руководству судейского департамента. Я думаю, что после 10 туров можно будет, наверное, дать какую-то оценку".

"Что касается РФС, то мы понимаем, что хочет новое руководство от судей и какие требования предъявляются. Посмотрим, - добавил он. - Если смотреть на статистику, то количество ключевых ошибок, которые были совершены в первых четырех турах этого сезона, меньше, чем было совершено в прошлом году в первых четырех турах. Поэтому, наверное, можно говорить о некой положительной динамике".

В воскресенье Дюков посетил матч пятого тура Мир - Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" (1:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. "Вы же видели сегодня, что судья давал играть. В принципе, то же самое происходит во многих матчах, - отметил глава РФС. - Изменения, конечно, видны - с точки зрения единой трактовки с похожих или одинаковых эпизодов. Безусловно, есть над чем работать, но нужно чуть больше времени. Это в том числе методическая, коллективная и индивидуальная работа. Понятно, что новому департаменту судейства нужно чуть больше времени".

21 июля был объявлен обновленный состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Помимо прочих, в него вошли бывший арбитр ФИФА турок Джюнейт Чакыр, Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей Футбольной национальной лиги Николай Иванов и руководитель судейского комитета Каманцев (без права голоса).