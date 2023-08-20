Соболев назвал безвольной игру "Спартака" в матче с "Зенитом"

Красно-белые на своем поле уступили петербуржцам со счетом 1:3

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" продемонстрировал безвольную игру, команде необходимо серьезно поговорить на тему недопустимости повторения подобных ошибок. Об этом журналистам заявил заявил нападающий красно-белых Александр Соболев.

Воскресная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

"Все по делу, сегодня "Зенит" был сильнее, - сказал Соболев. - Что случилось? Возможно, до конца не поверили в себя. Первый тайм был отвратительным во всех смыслах. Во втором стало получше, но все равно пропустили два мяча".

"Спартак" всегда должен бороться за титулы, но проигрывает безвольно, без желания "Зениту" со счетом 1:3. Так дома играть недопустимо, тем более с "Зенитом". После поражения в таких матчах нужно действительно серьезно поговорить со всеми: с тренерским штабом, с футболистами, потому что все должны понимать, что, играя за "Спартак", нужно отдаваться на поле полностью", - добавил форвард.

"Спартак" не может победить "Зенит" в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1). "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, "Спартак" располагается на шестой позиции с 9 очками. В следующем туре "Зенит" 26 августа на своем поле сыграет с "Уралом", "Спартак" в этот же день примет грозненский "Ахмат".