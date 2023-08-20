Гендиректор "Спартака" заявил об отсутствии вопросов к судейству в матче РПЛ с "Зенитом"

По словам Олега Малышева, "нужно в себе разбираться, а не в судействе"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" надо разбираться в собственной игре, а не с судейством после матча пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом журналистам заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

В воскресенье "Спартак" дома уступил "Зениту" со счетом 1:3.

"Естественно, я расстроился, что проиграли. Игра была интересной, по-моему, зрителям понравилось: много моментов и там, и там, - сказал Малышев. - Обидно, что проиграли, но будем работать дальше. Есть вопросы к судейству? Нужно в себе разбираться, а не в судействе".

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре красно-белые 26 августа примут грозненский "Ахмат".